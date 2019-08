“Jan Mulder is een makkelijk man. Lokt iemand hem met salade niçoise dan is hij weg”

Om met mijn vader naar een oorlogsfilm te kijken, moest je gewapend zijn. Hij had van goudwaarde kunnen zijn als hoofd ­rekwisieten in Hollywood. Als kind ­tijdens de oorlog had de oorlog hem nooit verlaten. Er mocht geen G.I. de dood tegemoet snellen op Omaha Beach of hij merkte op dat het uniform fout was. Zelfs al waren het maar de veters van de bottines. Reed een tank ­Bastogne binnen, dan was die met het verkeerde geschut uitgerust. Probeerde in Colditz een gevangene met een ­koffielepeltje een tunnel te graven en stuitte die op een bewaker, dan had die – Donnerwetter – een Amerikaans ­pistool vast. Inhoud kan niet zonder correcte details, vond hij. Alleen werd het tv-kijken er niet spannender op.