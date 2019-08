Tinder bezorgt beleggers ongeziene pieken: beurswaarde met 750 procent omhoog

Wie eind 2015 bij de beursgang van Match.com aandelen had gekocht van de Amerikaanse datingreus, zou daar vandaag een rendement op hebben gehad van – jawel – 750 procent. Een knalprestatie die het bedrijf dankt aan Tinder, de dating-app die het voorbije kwartaal de kaap van vijf miljoen betalende klanten rondde.

Tinder en de beurs, het lijkt een ‘match made in heaven’. Sinds Match.com eind 2015 naar Wall Street trok, zag de datinggroep haar beurswaarde aandikken van minder dan 3 miljard dollar naar bijna 24 miljard dollar. Met dank aan paradepaardje Tinder, de app die bij zijn lancering in 2012 nog smalend werd weggezet als een ‘virtuele vleeskeuring’, een ‘flirtmachine die aanzet tot overspel en geen lang leven beschoren’ zou zijn. Maar niets bleek minder waar: in nauwelijks 7 jaar tijd ontpopte de app zich tot de wereldleider op de datingmarkt. Volgens het bedrijf zelf zitten er tegenwoordig ruim 37 miljoen mensen op Tinder, verspreid over 190 landen.

Nooit een blauwtje

Daar zit de laagdrempeligheid van Tinder voor veel tussen: in tegenstelling tot andere datingsites of -apps hoeven ‘kandidaten’ geen ellenlange fiches over zichzelf in te vullen maar gewoon hun Facebook-account te linken en enkele zoekcriteria in te stellen. Door foto’s weg te swipen naar links of rechts kunnen ze vervolgens makkelijk hun voorkeur kenbaar maken. En, mooi meegenomen, je riskeert nooit echt een blauwtje te lopen: enkel als twee mensen elkaar aantrekkelijk vinden, geeft Tinder de mogelijkheid om met elkaar te chatten. Nog zo handig voor je ego...

In principe is Tinder gratis. Toch wil Match.com zoveel mogelijk gebruikers omvormen tot betalende abonnees. Daarom biedt het extra opties aan (zoals onbeperkt swipen zonder dat je likes op geraken, of de optie om je locatie te veranderen als je in een andere stad of land op ‘jacht’ wil). En dat lukt aardig: het voorbije kwartaal kwamen er 500.000 gebruikers bij, een stijging met 38 procent sinds het begin van het jaar. Intussen betalen er al 5,2 miljoen voor die extra dienstverlening.

Tinder Lite

Tinder is het absolute paradepaardje van Match.com, dat daarnaast nog tientallen datingsites runt. Met de betalende abonnees van zustersites als Plenty of Fish, OkCupid of Meetic erbij telt de hele groep nu 9,1 miljoen betalende abonnees. Die genereerden het voorbije kwartaal zo’n 498 miljoen dollar, een kleine 445 miljoen euro. Voor dit kwartaal mikt de groep op een omzet tussen 535 en 545 miljoen dollar. Groei waarvoor het management opnieuw naar Tinder kijkt, zo klinkt het op de hoofdzetel in Dallas: tussen juli en september wil ’s werelds populairste dating-app zo’n 400.000 nieuwe betalende abonnees verleiden.

Om dat cijfer te halen, lanceerde Match.com enkele weken geleden Tinder Lite, een light-versie zeg maar, die minder bandbreedte vergt en vlotter bruikbaar is op instapmodellen van smartphones. Daarmee wil de groep Zuid-Oost-Azië en Zuid-Amerika, twee nog grotendeels blinde vlekken, veroveren. Vóór concurrenten als Bumble of Facebook Dating daar voet aan de grond krijgen.