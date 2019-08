Boerkaverbod splijt links Nederland: protest tegen nieuwe wet wordt steeds groter

Het protest blijft groeien tegen het boerkaverbod dat vorig week in Nederland werd ingevoerd. Nu vrijdag zullen er aan moskeeën niqabs worden uitgedeeld aan mensen die ze normaal niet dragen. Vooral binnen de linkse partijen zorgt het gedeeltelijk verbod op “gelaatsbedekking” voor felle discussies. Lokale besturen in de Nederlandse grote steden hebben al aangekondigd dat optreden tegen inbreuken geen prioriteit is.