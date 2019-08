Reusachtig portret van Jacques Brel kijkt uit over Vesoul

In de Franse stad Vesoul is een reuzegroot portret van Jacques Brel op de gevel van een negen verdiepingen tellend gebouw geschilderd. De stad gaf haar naam aan een bekend lied van de beroemde Belgische artiest.

Het gezicht van Brel is in het geel op een blauwgroene achtergrond geschilderd. Het 28 meter hoge en 12 meter brede werk van kunstenares Pink Art Roz bedekt een volledige gevel in de volkse wijk Montmarin. De 44-jarige kunstenares gebruikte 175 liter verf om het portret te maken.

“Het is het grootste streetartfresco van de regio Bourgogne-Franche-Comté”, zei Marjorie Szymanski van Espace Contemporain d’Art Urbain (ECAU), de initiatiefnemer van het project. Jacques Brel gaf de stad bekendheid met zijn chanson ‘Vesoul’, dat vorig jaar zijn 50ste verjaardag vierde.

De bewoners van de wijk zijn “fier” op het werk. “Het is magnifiek, hij is het echt helemaal! Het is alsof we hem onder ons hebben”, zei een van hen. Mensen die nooit een voet in Montmarin hadden gezet, maken nu de verplaatsing om de muurschildering te bewonderen.