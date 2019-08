Hoofdkwartier van USA Today ontruimd na melding van gewapende man

Het hoofdkwartier van de krant USA Today, in McLean nabij Washington D.C., is woensdag ontruimd na een melding van een gewapende man in de buurt. Dat meldt de krant zelf op haar website. De politie is massaal aanwezig en hoewel het lijkt te gaan om een vals alarm, roept ze mensen op om uit de buurt te blijven van het gebouw.

Volgens USA Today luidden de alarmen in het hoofdkwartier en kwamen politie, brandweer en ambulances ter plaatse, terwijl honderden aanwezigen werden geëvacueerd. De politieagenten zijn zwaar bewapend en worden ondersteund door een patrouillehelikopter.

Er zijn geen gewonden gemeld. De politie van Fairfax County doorzocht het gebouw en vond voorlopig “geen bewijs van eender welke gewelddaad”, meldt ze op Twitter. USA Today citeert een anonieme agent die zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er effectief een schutter in de buurt is.

Naast USA Today zijn in het gebouw ook moederbedrijf Gannett Co. en kantoren van een reeks andere bedrijven gevestigd.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

Outside USA TODAY headquarters pic.twitter.com/8sUQ0AtupD — Grace Hauck (@grace_hauck) August 7, 2019