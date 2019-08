Onze reporter test: is meeuwen aanstaren écht de oplossing tegen hun overlast?

Oostende -

Staar een meeuw aan en hij pikt je eten niet. Of aarzelt op zijn minst. Dat is de conclusie van – toch wel – serieus Brits onderzoek. Wij gingen het zelf uittesten op de Visserskaai in Oostende, tussen de “macho’s van de zeemeeuwen”. Daar waar ze de dieren al met vogelschrikkers, anticonceptiemiddelen en nepeieren probeerden te verjagen. Is de oplossing voor hun overlast echt zo simpel?