Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken hoopt dat N-VA geen “bocht van Demir” heeft ingezet: “Het zou wel heel erg zijn”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zou het heel erg vinden mocht N-VA de ‘bocht van Demir’ hebben ingezet. Dat zei hij woensdag in ‘Terzake’. Zuhal Demir zei dinsdag dat Vlaams Belang te weinig tijd heeft gestoken in het overtuigen van andere mogelijke coalitiepartners naast N-VA, en zichzelf zo buiten de Vlaamse regeringsvorming plaatste. Mogelijk gaf ze daarmee een voorzet op de exit van Vlaams Belang uit de formatiegesprekken.

“Vlaams Belang is vooral bezig geweest met de N-VA te bedreigen, maar ze zijn minder bezig geweest met andere partijen te overtuigen dat ze wel degelijk veranderd zijn”, zei Zuhal Demir dinsdag. “Ze zijn vooral bezig geweest met zich als slachtoffers voor te stellen, en dat zijn ze niet.”

Van Grieken hecht echter weinig belang aan die uitspraken, “aangezien Demir zelf is teruggefloten door haar partij”. De N-VA-politica zegde woensdagochtend haar afspraak voor een interview op Radio 1 af. “Ik heb Zuhal Demir ook nooit gezien aan de onderhandelingstafel. Ik denk dat er wat profileringsdrang bij te pas komt.”

“De bocht van Demir”

“Het omgekeerde zou wel heel erg zijn”, aldus Van Grieken. “Dat dit de ‘bocht van Demir’ is, waarmee N-VA ons naar de exit zou leiden.” Van Grieken refereert daarmee naar de ‘bocht van Bracke’, waarmee Siegfried Bracke zes jaar geleden aankondigde dat de sociaaleconomische hervormingen voor de partij in de nabije toekomst belangrijker waren dan de communautaire.

De Vlaams Belang-voorzitter gelooft dus nog in een Vlaamse regeringsdeelname: “Als N-VA in zee gaat met de socialisten en we weer een links beleid krijgen, dan zijn wij hun grootste tegenstander. Maar ik hoop dat te voorkomen. Dat zullen we zien nadat De Wever zijn ei heeft gelegd. Tot dan probeer ik alles uit de kast te halen om ons programma te realiseren.”

Demir: “Het is moeilijk spelen met een Blok aan uw been”

Het duurde niet lang voor Demir reageerde op de uitlatingen van Van Grieken. “Beste Tom Van Grieken. Ik maak geen bocht. Ik word niet teruggefloten. Maar ik begrijp u wel. Het is moeilijk spelen met een Blok aan uw been”, klonk het op Twitter.