De betonstop heeft geen draagvlak, luidt het. Om door waterschaarste samen in bad te moeten, vermoedelijk nog minder

Waar was u in de zomer van 2019? Memorabele jaren zorgen voor die vraag. Deze zomer is er een die in de geschiedenisboeken gaat na de verpulvering van het hitterecord. De zomer van 2019 baarde nog een verontrustend feit. Het rapport over de waterschaarste in België, een levensgroot probleem dat in Vlaanderen nog erger is. Het is niet de eerste waarschuwing. Maar het rapport vergelijkt ons land met de rest van de wereld. Van zodra er dan slechter gescoord wordt dan wat we ontwikkelingslanden noemen -zoals Namibië en Ethiopië- is het toch even slikken. Een druppel heeft daar het gewicht van goud. Omdat het er amper regent. Schaarste kan een drijvende kracht zijn om echt oplossingen te zoeken.