COMMENTAAR. Onze Chef Voetbal over transfer van Romelu Lukaku naar Inter: “Een twijfelgeval”

De Belgen verlaten de Premier League. Van ons kransje topvedetten Courtois-Kompany-Hazard-De Bruyne-Lukaku blijft intussen alleen nog Kevin De Bruyne bij Manchester City over. Hij vormt straks samen met Vertonghen, Alderweireld en mogelijk Tielemans nog de enige Engelse vertegenwoordiging in de sterkst mogelijke basisploeg van de Rode Duivels. Er waren tijden dat negen van de elf Duivels hun geld over Het Kanaal verdienden.