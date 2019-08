Anderlecht-manager Michael Verschueren: “We bestudeerden Biglia, maar nemen hem niet”

Anderlecht heeft zijn start gemist. Dat speler-manager Vincent Kompany tegen Oostende en Moeskroen slechts 1 op 6 zou halen, had niemand verwacht. Morgen moet er gewonnen worden tegen KV Mechelen. Toch predikt manager Michael Verschueren rust, want hij is de ploeg nog aan het uitbouwen. “Ja, de resultaten moeten beter. Maar velen zijn nog niet in topvorm.”