Beste halfjaarresultaat ooit voor verzekeraar Ageas

Verzekeraar Ageas, in België actief als AG Insurance, heeft het beste halfjaarresultaat ooit behaald. Het bedrijf verlengt zijn aandeleninkoopprogramma opnieuw met een jaar, zo maakte het woensdag voor beurs bekend.

Ageas realiseerde in de eerste zes maanden een nettowinst van 606 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dan 441 miljoen. Vooral het tweede kwartaal was top, met een winst van 355 miljoen euro of 83 procent meer dan vorig jaar.

Topman Bart De Smet wijst erop dat zowel de levensverzekeringen als de tak niet-leven (schadeverzekeringen) goed presteerden. Daarnaast was er nog een uitzonderlijk resultaat in Azië en een positieve impact van de gewijzigde regelgeving rond schadedossiers met lichamelijk letsel in het Verenigd Koninkrijk. Het premie-inkomen steeg overal, behalve in het VK. Alles samen gaat het om 21 miljard euro (+11 procent) in de eerste zes maanden.

Ageas gaat, “gezien de sterke solvabiliteit en cashpositie van de groep” voor 200 miljoen euro eigen aandelen inkopen, een negende opeenvolgende aandeleninkoopprogramma. Dat loopt tot 5 augustus volgend jaar.(krs, blg)