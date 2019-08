Stabiele omzet, meer winst voor Delhaize in België

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal last gehad van stakingen in de Verenigde Staten. Desondanks wist het moederbedrijf van Albert Heijn en Delhaize zijn omzet op te voeren, zo bleek woensdag uit de halfjaarcijfers.

Ahold Delhaize zette een omzet van 16,3 miljard euro in de boeken. Dat is bij constante wisselkoersen een groei van 1,5 procent. De stakingen bij winkels van Stop & Shop in de regio New England in de VS duurden elf dagen en hadden een impact van 224 miljoen dollar op de omzet. Ahold Delhaize voorziet in de tweede helft van het jaar geen significante impact van de stakingen meer.

In België bleef de omzet tijdens het tweede kwartaal nagenoeg ongewijzigd (+0,1 procent) op 1,286 miljard euro. Met dank aan de ‘late’ Pasen, die dit jaar in het tweede kwartaal viel. Zonder dat paaseffect zou de omzet 1 procent gedaald zijn. Volgens Ahold Delhaize zijn de onderliggende operationele winstmarges wel verbeterd (en dat voor het vijfde kwartaal op rij) dankzij goede kostenbeheersing. Het aandeel Ahold Delhaize zakte gisteren op de beurs van Brussel 0,52 procent tot 20,06 euro.(krs, blg)