Victoria’s Secret modellen eisen bescherming tegen seksueel overschrijdend gedrag

“We zijn bezorgd om het welzijn van de modellen die ernaar streven een Victoria’s Secret model te worden. Er zijn genoeg geruchten over aanranding, verkrachting en seksuele uitbuiting. De vreselijke verhalen zijn herkenbaar voor velen van ons, die dit in het vak ook hebben meegemaakt, en die te vaak nog getolereerd worden”, klinkt het. De brief is gericht aan de CEO van Victoria’s Secret, John Mehas, en werd ondertekend door meer dan honderd modellen. En niet van de minsten: Doutzen Kroes, Milla Jovovich, Christy Turlington en van eigen bodem Elise Crombez.

De modellen vragen dat Victoria’s Secret zich aansluit bij een programma tegen seksueel misbruik, en bijgevolg belooft dat alle werknemers – vertegenwoordigers, fotografen en anderen – een gedragscode volgen die de modellen beschermt. Ook moet Victoria’s Secret aan preventie doen en een vertrouwenspersoon aanstellen.

Naar hotel gelokt

De aantijgingen in de brief richten zich niet zozeer tegen huidig CEO John Mehas, maar wel tegen Leslie Wexner, CEO van moederbedrijf L-Brands. Wexner is een zeer goede vriend van Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair en zedendeliquent die straks terecht moet staan voor uitbuiting van minderjarigen. Epstein werd de grootste vertrouweling van Wexner en kreeg zelfs een juridische volmacht over de fondsen en bedrijven van Wexner. De vertrouwensband tussen de twee heren gaf Epstein de perfecte positie om in contact te komen met jonge vrouwen die een modellencarrière nastreefden.

Epstein deed zich geregeld voor als talentenscout voor Victoria’s Secret. Zo ook in 1997, toen hij aspirant-model Alicia Arden naar een hotelkamer wist te lokken onder het mom van een auditie. Eens aangekomen werd Arden overmeesterd en uitgekleed, schrijft The New York Times, maar gelukkig kon ze op tijd vluchten. Epstein deed dit niet voor het eerst: hij wist in de jaren 90 nog enkele vrouwen te misleiden door zich als recruiter voor te doen. Grote baas Wexner werd op de hoogte gebracht, maar verder werden geen acties ondernomen.

Gratis shoot voor naaktfoto’s

Deze week nog bleek dat ook enkele gerenommeerde fotografen zoals Timur Emek, David Bellemere, Greg Kadel en Marcus Hyde eveneens hun boekje te buiten zijn gegaan. Marcus Hyde bijvoorbeeld werd ontmaskerd door topmodel Sunnaya Nash. Zij liet op Twitter weten dat de fotograaf wel te vinden was voor een gratis fotoshoot in ruil voor naaktfoto’s.

En dinsdag raakte bekend dat Edward Razek, hoofd marketing van Victoria’s Secret en al evenzeer een dubieus figuur, opstapte nadat voor het eerst een transgender model werd aangenomen. Razek had eerder al laten verstaan geen fan te zijn van transgenders of vrouwen met een maatje meer. “Wij maken lingerie voor een bepaald publiek, niet voor iedereen. De show van Victoria’s Secret is een fantasiewereld”, zei hij eerder in interviews.