Olivier Maingain (Défi) wordt verbindingsofficier Brussel-Wallonië

Olivier Maingain (foto), de voorzitter van het Franstalige Défi, zal wellicht een rol op zich nemen als de ‘verbindingsofficier’ die de banden moet aanhalen tussen enerzijds het Brusselse en het Waalse Gewest en anderzijds de Franse Gemeenschap. Dat zo’n functie wordt gecreëerd, is overeengekomen tijdens de vorming van de nieuwe Brusselse regering. Maingain vervult die rol onbezoldigd.

“Al te vaak worden deze relaties beperkt tot de gemeenschapsbevoegdheden, zoals Onderwijs en Cultuur. Maar er is ook nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak”, zegt Maingain.

De beslissing roept ­hevige kritiek op bij de verzamelde oppositie in Brussel. Er is bijvoorbeeld niemand die die rol met Vlaanderen zal vervullen. “De bedoeling is om het beleid tussen het Brusselse Gewest en het Waalse Gewest op elkaar af te stemmen, terwijl Vlaanderen hier in de kou blijft staan”, zegt ex-Kamerlid en grondwetspecialist Hendrik Vuye. “Bovendien gaat het om iemand met een radicaal francofoon profiel en een ­rabiaat anti-Vlaams ver­leden.” (blg, san)