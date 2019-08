CLUBNIEUWS. Club Brugge snuffelt aan Braziliaan van 14 miljoen, Didillon weigert bank bij Anderlecht

Uw dagelijkse portie clubnieuws, met de zoektocht naar de nieuwe verdedigende middenvelder van Club Brugge voorop.

CLUB BRUGGE. Interesse voor Braziliaanse nummer zes van Lille

Nog steeds bovenaan het prioriteitenlijstje van Club-coach Philippe Clement: het aantrekken van een “echte nummer zes”. Dus heeft Club bij Lille interesse laten blijken in de Braziliaan Thiago Maia (foto), die in 2017 voor 14 miljoen euro werd overgenomen van het Braziliaanse Santos.

Maia is een nummer zes die hoog stond aangeschreven in zijn thuisland. Maar toenmalig Lille-coach Bielsa vond dat hij onvoldoende aangepast was aan zijn hogeschoolvoetbal en zette hem op de linksbackpositie. Ook zijn opvolger Christophe Galtier liet hem vorig seizoen maar weinig meedoen.

Lille zoekt nu een oplossing voor Maia. Een mogelijkheid is een uitleenbeurt met koopoptie. Club is zo’n constructie niet ongenegen, maar moet concurreren met enkele andere gegadigden. Onder meer Genoa en Newcastle toonden al belangstelling.

Diatta allicht klaar voor Oostende

Krépin Diatta trainde gisteren weer mee. De Senegalese winger speelde op 19 juli de finale van de Afrika Cup en kreeg twee weken vakantie van Clement. Maandag en dinsdag bleef het bij individueel werk, gisteren hervatte hij de groepstraining. Hij komt in aan­merking voor de selectie zaterdag tegen Oostende.

AA GENT. Sylla, Andrijasevic, Machado en Limbombe mogen weg

AA Gent voetbalt vanavond om 18.30 uur Cypriotische tijd – 17.30 uur in België – en dan is het nog ruim 32 graden in Larnaca, met een luchtvochtigheid van meer dan vijftig procent. “Toen we uit het vliegtuig stapten, leek het wel een oven”, aldus coach Thorup.

Volgens Michel Louwagie is het geen toeval dat Larnaca ervoor koos om al om 18.30 uur te spelen. “Ik heb begrepen dat Larnaca op dat uur wou spelen omdat het dan nog warm is en West-Europese ploegen het daar lastiger mee hebben.”

Overigens was het voor AA Gent een dure verplaatsing. “Onze chartervlucht naar Cyprus kostte 132.000 euro.”

Louwagie liet ook weten dat AA Gent Sylla, Andrijasevic, Machado en Limbombe nog wil verkopen. “Voor een huur van Limbombe zijn er kandidaten genoeg, maar we proberen die spelers te verkopen.”

ANDERLECHT. Didillon weigert op de bank te zitten

Heeft Anderlecht een probleem Thomas Didillon? Tegen Moeskroen verloor de keeper zijn plaats aan nieuwkomer Hendrik Van Crombrugge en weigerde hij op de bank te zitten. Ook morgen tegen KV Mechelen blijft Didillon bij dat standpunt.

Michael Verschueren had gisteren wel een gesprek met de Fransman. “Thomas zal zijn rol wel moeten aanvaarden. Je kunt nergens eisen dat je eerste keeper bent. In een topploeg is er concurrentie. Club haalde toch ook Mignolet, en dat terwijl ze 6 op 6 hadden en één clean sheet.”

Wat er met Davy Roef gebeurt, is afhankelijk van Didillon. Roef kan onder meer naar Utrecht.

Gerkens weg?

Een andere vertrekker kan nog Pieter Gerkens zijn. Hij werd al gelinkt aan STVV en Zulte Waregem, maar kan ook naar het buitenland. Isaac Thelin speelde met de U21 op Turnhout. De Zweed scoorde, maar werd wel voor de rust vervangen. Lutonda is een maand out. De Congolezen Meschack Elia en Arsène Zola van Mazembe arriveren vandaag.

CHARLEROI. Grange en Riou weg, Mandanda volgt snel

Heel wat (uitgaand) transferverkeer bij Charleroi. Romain Grange verlaat de club en trekt naar het Franse Châteauroux, dat uitkomt in de Ligue 2. De 31-jarige Fransman kon nooit doorbreken bij de Carolo’s.

Ook Rémy Riou verlaat Charleroi. De tweede doelman zet zijn carrière voort bij het Franse Caen, terwijl derde keeper Mandanda naar de Turkse tweedeklasser Erzurumspor lijkt te vertrekken. Daardoor zal Charleroi alsnog een doelman moeten aantrekken, want de jonge Joachim Imbrechts volstaat niet als tweede doelman.

Inkomend staan Samuel Nnamani, een 24-jarige Nigeriaan van het Zweedse Eskilstuna, en de 22-jarige Jamaicaan Shamar Nicholson van het Sloveense Domzale op de shortlist. Daarnaast denkt Charleroi zowel aan Pietro Perdichizzi (26, Union) als Dimitri Lavalée (22, Standard) mocht Steeven Willems vertrekken.

STANDARD. Oulare langer uit dan verwacht

Het blessureleed blijft Obbi Oulare achtervolgen. De targetman, die deze zomer door Standard definitief werd overgenomen van Watford, leek op weg naar een basisplaats, maar in het oefenduel met Strasbourg sloeg het noodlot toe. De eerste diagnose viel mee: een lichte dijblessure, die aanvankelijk enkel een korte periode van rust en verzorging vereiste. Maar recent nader onderzoek bracht een scheurtje aan het licht. Daardoor is Oulare nog twee à vier weken buiten strijd. Felipe Avenatti traint ook nog niet mee met de groep.

Nog bij Standard werden de komst van Denis Dragus (Viitorul, tot 2024) en die van Noé Dussenne (Moeskroen, tot 2023) officieel aangekondigd. Qua inkomende transfers blijft het daarbij. Het is nu vooral zaak om de kern af te slanken. Ochoa (América) vertrok al, de verhuur (met aankoopoptie) van Joachim Carcela aan MVV Maastricht is bijna rond.

KV OOSTENDE. Sylla mag al spelen tegen Club

De Guineese spits Idrissa Sylla (28) komt op huurbasis (zonder aankoopoptie) over van Zulte Waregem. Hij trainde al mee en is speelgerechtigd voor de derby tegen Club. “Het systeem van trainer Ingebrigtsen is me op het lijf geschreven. Mijn gemis aan matchritme zal snel weggewerkt zijn”, reageerde Sylla. “De selectie is zo goed als rond”, zegt sportief manager Guy Ghysel.

KV KORTRIJK. Braziliaan Tuta trainde mee

De 20-jarige Braziliaanse verdediger Lucas Tuta - zonder aankoopoptie geleend van Bundesliga-club Eintracht Frankfurt – trainde gisteren al voor het eerst mee bij de Kerels. Zaterdag is hij in principe al inzetbaar tegen Cercle Brugge. De Italiaan Simone Scuffet maakt een goede kans om de nieuwe doelman te worden. Gisteren ging het nieuwe KV Kortrijk-spel De bal van start.

CERCLE BRUGGE. Technische problemen leggen ticketverkoop lam

Door technische problemen was de dienst ticketverkoop gisteren gesloten. Ook de fanshop bleef dicht. Vandaag is er een gesloten training. Fans die aanwezig waren in Oostende, kunnen hun ticket nog altijd inruilen voor een ticket voor de thuismatch van zaterdag tegen KV Kortrijk.

AA GENT. Geen Bronn in Larnaca

Vanavond kunnen de Buffalo’s voor het eerst dit seizoen ook Europees een beroep doen op Laurent Depoitre. Jess Thorup kan nog niet rekenen op Dylan Bronn. De Tunesische international prijkt dan wel op de Europese squad list van AA Gent, maar de verdediger hervatte pas vorige maandag de training. Jean-Luc Dompé reisde evenmin af naar Larnaca en werkt verder aan zijn terugkeer.

WAASLAND-BEVEREN. Vanzo en Lulic naar de uitgang

Karlo Lulic keert terug naar zijn thuisland. De Kroaat wordt een jaartje uitgeleend met aankoopoptie aan Slaven Belupo. Ook Floriano Vanzo lijkt op weg naar de uitgang. De 25-jarige Italo-Belg kan rekenen op interesse van het Schotse Kilmarnock FC. Jur Schryvers tekende een nieuw driejarig contract met optie. Andreas Wiegel heeft de groepstrainingen hervat. Stefan Milosevic blijft twijfelachtig.

KRC GENK. Nog geen Ndongola tegen Essevee

Théo Bongonda (lumbago) blijft indoor een individueel programma afwerken. Zijn comeback is nog niet voorzien voor morgen. Maar er zit naar verluidt wel progressie in zijn situatie.

Dieumerci Ndongala kan volgende week wellicht stilaan het trainingsritme opvoeren. Maar ook voor hem komt de partij tegen Zulte Waregem wellicht nog te vroeg.

ANTWERP. Nazaryna valt uit, Lamkel Zé heeft last

Antwerp doet het vanavond zonder Nazaryna, die gisteren op training ontbrak vanwege een blessure aan de adductoren. Lamkel Zé had ook wat last en moest even apart trainen met de ­kine.

De kans is groot dat de jonge Quirynen, die speciaal thuisbleef van een toernooi met de nationale U19 in Japan, zo op het wedstrijdblad belandt tegen Plzen.

KV MECHELEN. Engvall onzeker voor Anderlecht

Na Joachim Van Damme (quadriceps) moet KV Mechelen mogelijk ook Gustav Engvall missen op Anderlecht. De Zweedse aanvaller heeft al heel de week last van zijn knie en moest gisteren opnieuw passen voor de groepstraining. Engvall werkte een individuele looptraining af. Met nog één training te gaan, is het onzeker of de spits op tijd speelklaar raakt. Arjan Swinkels trainde wel met de groep.

STVV. Teixeira aan de kant

STVV trainde gisteren twee keer. Jorge Teixeira (foto) werd in de namiddag gespaard. Voor de thuiswedstrijd tegen Standard is er intussen ruime belangstelling. Reeds 5.500 tickets gingen de deur uit, volgens de club.