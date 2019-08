Mogelijk ebola-patiënt in ziekenhuis Rotterdam

Een patiënt in een ziekenhuis in Rotterdam vertoont mogelijk verschijnselen van ebola. Dat meldt televisiezender RTV Rijnmond.

De spoeddienst van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam is gesloten. Uit verder onderzoek moet blijken of de patiënt effectief besmet is met ebola.

Het oosten van Congo wordt sinds vorige zomer geconfronteerd met de op een na ergste ebola-uitbraak uit de geschiedenis. De epidemie eiste al ruim duizend mensenlevens.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de ebola-epidemie vorige maand uitgeroepen tot een noodsituatie met internationale draagwijdte.

Weinig ziektes veroorzaken zo veel angst en paniek als ebola. Het snelle verloop ervan kan een patiënt al op twee weken fataal kan worden. Bovendien is het virus erg besmettelijk.