Werk wordt donderdagochtend hervat bij Lutosa, nadat camera’s in kleedkamer zijn weggehaald

Bij aardappelverwerkend bedrijf Lutosa in Leuze-en-Hainaut, in de provincie Henegouwen, wordt het werk donderdag om 4.00 uur hervat. Er was woensdagochtend een staking uitgebroken, nadat in de kleedkamers camera’s waren ontdekt die er waren geplaatst zonder dat iemand daarvan op de hoogte was gebracht. De directie heeft intussen in een persbericht haar excuses aangeboden omdat een en ander niet volgens de regels is verlopen. De camera’s zijn weggehaald en de beelden gewist.

“Een charter is goed, maar respect is beter”, stond woensdag te lezen op een spandoek dat stakers voor het bedrijf uitgerold hadden. Een werknemer van het bedrijf had op 31 juli per toeval een camera ontdekt in een kleedkamer. De stakers hekelden een vertrouwensbreuk met de werkgever. Maandag werd nog een vergadering gehouden met de bonden, maar woensdagochtend werd het werk neergelegd.

De werkhervatting werd woensdagnamiddag door een vakbondsvertegenwoordiger bevestigd, na overleg met de directie. Het management van het bedrijf zou een blaam krijgen, en een directeur verkast naar moederbedrijf McCain.

In september volgt overleg over een veiligheidsplan voor de site waar er sinds enkele maanden diefstallen en vernielingen worden vastgesteld. Ook camera’s zullen deel uitmaken van dat plan, luidt het.

“Voor iedereens welzijn”

De directie gaf woensdag toe dat de camera’s te snel geplaatst werden. “Lutosa erkent dat – ondanks meerdere gesprekken met de ondernemingsraad en de gekozen vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad – de procedure zoals beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst 68 niet tot op de letter is gevolgd”, stelt ze in een persbericht. Al voegt ze toe dat de diefstallen en vernielingen strafrechtelijke consequenties hebben en dat “het strafrecht boven het arbeidsrecht staat”.

De directie benadrukt nog dat de veiligheidscamera’s, die waren geplaatst door een onafhankelijke onderneming, als doel hadden het personeel en de goederen beter te beschermen. “De intentie blijft om de diefstallen en vernielingen zo snel mogelijk uit te roeien voor iedereens welzijn”, klinkt het nog.

