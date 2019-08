Drie doden en veertigtal gewonden nadat reisbus met auto botst en van klif stort in Rusland

In de Russische stad Novorossiejsk zijn bij een frontale aanrijding tussen een reisbus en een personenwagen 3 mensen om het leven gekomen en 42 anderen gewond geraakt. De dodelijke slachtoffers – twee kinderen en een vrouw – bevonden zich allemaal in de auto. Dat meldt het persagentschap Tass donderdagochtend onder aanhaling van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken van de regio Krasnodar.

Beide bestuurders overleefden het ongeval en werden overgebracht naar het ziekenhuis, net als 26 andere gewonden, onder wie 11 kinderen.

Volgens de eerste bevindingen van de onderzoekers zou de busbestuurder de controle over zijn voertuig hebben verloren, waarna het tot een aanrijding kwam met de personenwagen. Beide voertuigen stortten daarop van een klif, dertig meter de diepte in. Over de precieze oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. De bestuurder van de bus zou inmiddels aan een medisch onderzoek zijn onderworpen en had geen alcohol in het bloed, aldus nog Tass.