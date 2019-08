Grote verkeershinder na dodelijk ongeval met voetganger op Brusselse buitenring: slachtoffer vorige nacht dronken opgepakt

De Brusselse buitenring (R0) is een tijdlang volledig versperd geweest na een dodelijk ongeval in Anderlecht. Een man, die eerder vannacht opgepakt werd voor openbare dronkenschap, wou er de R0 oversteken. Hij werd aangereden door een aankomende wagen en is overleden.

Wat is er gebeurd?

Omstreeks 5.30 uur gebeurde op de Brusselse buitenring een dodelijk ongeval. Om nog onduidelijke redenen probeerde een voetganger de snelweg over te steken. Hij werd aangereden door een wagen en is overleden. Volgens het parket was bij het ongeval ook maar één voertuig betrokken, dat zowel de voetganger aanreed als tegen het portiek van de verkeerssignalisatie reed, waarna het bord op het wegdek terechtkwam. Aanvankelijk werd bericht dat er sprake was van twee betrokken voertuigen.

Door het ongeval was de Buitenring een tijdlang volledig versperd. Niet alleen moet het portiek van de verkeerssignalisatie verwijderd worden, het parket moet ook ter plaatse komen om het ongeval te onderzoeken.

Intussen zijn twee van de drie rijstroken vrijgegeven. Het verkeer komt nu geleidelijk opnieuw op gang, maar er staat wel nog een file vanaf Dilbeek.

Dodelijk slachtoffer

Het dodelijke slachtoffer, was eerder opgepakt voor openbare dronkenschap. De 42-jarige man was door de politie naar het ziekenhuis gebracht maar had dat verlaten. Dat meldt het Brusselse parket.

Foto: BELGAONTHESPOT

Foto: BELGA

Foto: omd