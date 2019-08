Verfoorlog aan zebrapad flakkert op: “Ik ga die strepen zelf herschilderen”

Machelen / Diegem - De verfoorlog om een zebradpad aan de Woluwelaan leek voorbij, maar dat was zonder ex-gemeenteraadsvoorzitter André Panneels (CD&V) gerekend. De oversteekplaats moet nu verdwijnen, “maar als dat zonder extra veiligheidsmaatregelen gebeurt, schilder ik het zebrapad zelf terug”, aldus de man.

Een zebrapad of geen zebrapad aan de Woluwelaan, ter hoogte van de parochiale basisschool? Dat was de vraag waarover het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het gemeentebestuur van Machelen zich ruim anderhalf jaar lang het hoofd braken.

Beide instanties stonden lijnrecht tegenover elkaar en dat leidde tot kafkaiaanse toestanden. Het AWV besliste in november 2017 om de witte strepen weg te verven, in mei 2018 liet het gemeentebestuur het zebrapad zelf opnieuw schilderen. Maar in augustus van dat jaar werd een voetganger gegrepen toen hij het zebrapad overstak.

In juni dit jaar besliste de nieuwe bestuursploeg, na een maandenlang onderhoud met het AWV, om het zebrapad definitief te laten verwijderen. “Het is gewoon veiliger”, luidde het. Daarmee leek de verfoorlog ten einde. Maar dat was buiten voormalig gemeenteraadsvoorzitter André Panneels (CD&V) gerekend.

Panneels kocht inmiddels al de nodige verfpotten om het zebrapad opnieuw te schilderen. “Onder de huidige omstandigheden is het onverantwoord om de oversteek te verplaatsen naar de kruising met de Oude Haachtsesteenweg. Daar is het veel drukker en moeten schoolkinderen rekening houden met verkeer dat van alle kanten komt.”

André Panneels maakte zijn bezorgdheden over aan de bevoegde diensten, maar omdat een antwoord uitbleef, overweegt hij actie. “Ik verwacht dat het gemeentebestuur extra veiligheidsmaatregelen neemt. Gebeurt dat, dan blijven de verfpotten op zolder staan.”

De oversteekplaats wordt in principe op 8 augustus weggehaald. Het AWV zal de middenberm dan afsluiten, waardoor oversteken onmogelijk wordt. “De gemeenschapswacht die hier werd ingezet, zal voortaan het kruispunt enkele tientallen meters verderop bewaken”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “Maar die kan uiteraard niet permanent worden ingezet. De situatie rond de trottoirs die André aanhaalt, is al jaren ongewijzigd. Ik zie niet in dat dat nu een onoverkomelijk probleem zou worden.”

“André heeft blijkbaar beslist om soloslim te spelen, want de overige leden van zijn partij steunen deze verkeersingreep”, aldus nog Claeys. “Hij heeft uiteraard recht om actie te voeren, maar burgers kunnen niet zomaar een zebrapad herschilderen. Gebeurt dat toch, dan zullen wij een klacht indienen.”