Aannemer is te ijverig: verwarring door haaientanden over hele breedte

Scherpenheuvel-Zichem - De Michel Janssensstraat in Scherpenheuvel is op het kruispunt met de August Nihoulstraat over de hele breedte met haaientanden beschilderd alsof dat een eenrichtingsstraat is, maar dat is niet zo. De stad laat de verkeerde helft verwijderen.

Het kruispunt van de Michel Janssensstraat met de August Nihoulstraat, waaraan het stadhuis van Scherpenheuvel-Zichem ligt, is onlangs heraangelegd. Tot het dossier behoorde ook het aanbrengen van markeringen op de weg.

De Michel Janssensstraat is een straat met verkeer in twee richtingen. Omdat de August Nihoulstraat een voorrangsweg is en de Michel Janssensstraat ondergeschikt is, moet die laatste haaientanden krijgen op het rechtse rijvak voor het verkeer naar de August Nihoulstraat. De wegmarkering werd eind vorige week aangebracht.

“De uitvoering is echter niet gebeurd zoals het hoort”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “In plaats van alleen op de rechtse helft zijn ook op de linkse helft haaientanden aangebracht. Dat geeft de indruk alsof in de Michel Janssensstraat alleen verkeer naar de August Nihoulstraat is toegelaten, maar dat is dus niet zo.”

De burgemeester had woensdag met de hoofdaannemer van de werken contact om de fout te corrigeren. “Hij vertelde me dat het aanbrengen van de signalisatie op de weg aan een onderaannemer was uitbesteed. De hoofdaannemer heeft me beloofd dat de werken morgen (vandaag, donderdag, red.) zullen gebeuren. Dat moet zo snel mogelijk. Nu bestaat een verwarrende situatie die niet veilig is.”

De uitrit van gemeenschapscentrum Den Egger komt tegenover de Michel Janssensstraat op de August Nihoulstraat uit. De uitrit van Den Egger draagt ook haaientanden, maar daarvan zijn er gek genoeg slechts een paar nog zichtbaar. Daar zijn geen werken uitgevoerd. “We bekijken of het aanbrengen van de haaientanden daar nu ook meteen kan gebeuren”, zegt Claes.