Honderden Inter-fans bezorgen Romelu Lukaku warm onthaal, enkel Ronaldo krijgt hoger loon dan Rode Duivel

Als hij door de medische tests raakt, is Romelu Lukaku vandaag een speler van Inter. De Rode Duivel vloog woensdagavond met de jet van de eigenaar van Inter naar Milaan. Daar wordt hij vandaag medisch gekeurd. Zijn aankomst ging niet onopgemerkt voorbij: de fans van Inter zorgden voor een warm onthaal voor de nieuwkomer, die zo’n 83 miljoen euro zou kosten.

Groot nieuws in Engeland en Italië woensdagavond: na een ultieme onderhandelingsronde had Manchester United eindelijk een finaal bod van het Italiaanse Inter voor Romelu Lukaku geaccepteerd. De Nerazzuri zouden 70 miljoen geboden hebben voor de topschutter van de Rode Duivels, een bedrag dat mits bonussen kan oplopen tot 83 miljoen euro. Op die manier recupereert ManU quasi de volledige transfersom die de Engelsen in 2017 aan Everton betaalden.

Op financieel vlak gaat onze landgenoot er niet op achteruit: hij zou wekelijks 325.000 euro verdienen, goed voor meer dan zestien miljoen euro per jaar. In de Serie A doet enkel Ronaldo beter.

