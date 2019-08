Plofkraak in KBC-kantoor Kinrooi: derde keer al in Limburgse gemeente

Kinrooi - In een bankkantoor van KBC in de Limburgse gemeente Kinrooi is afgelopen nacht een plofkraak gepleegd. Buurtbewoners hoorden een knal en zagen drie mannen wegrijden met een auto. Het is niet duidelijk of de daders buit hebben kunnen maken. Het is al de derde keer dat plofkrakers toeslaan in de gemeente. Dat meldt Het Belang Van Limburg.

De schade aan het gebouw is groot. Het betreft een automatenkantoor - dus zonder personeel- met één automaat. De bovenbuur van het kantoor raakte niet gewond.

Door de knal vloog de vooruit van het bankkantoor, incluis het frame, uit de muur. De lokale politie, ontmijningsdienst DOVO, het labo van de politie en de brandweer Oost-Limburg zijn ter plaatse. Of de dieven een buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.

Het is al de derde plofkraak in 14 maanden tijd voor Kinrooi. Vorig jaar werd in juni al ingebroken in een ING-kantoor, in januari van dit jaar bij Bpost. De drie kantoren liggen op slechts enkele honderden meters van elkaar.