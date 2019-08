Onderzoek Rode Kruis: één op de vijf Belgen vindt foltering voor informatie aanvaardbaar

Eén op de vijf Belgen (19 %) denkt dat het aanvaardbaar is om een gevangen strijder te folteren om militaire informatie te verkrijgen. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos en het Rode Kruis België, waarover La Libre België donderdag bericht. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd naar aanleiding van de 70e verjaardag van de Verdragen van Genève van 1949, de hoeksteen van het internationaal humanitair recht.

De meerderheid van de Belgen houdt vast aan het internationaal recht tijdens oorlogen zoals het verbod op foltering (74%) en het respect voor het medisch personeel en ziekenhuizen (88 %), blijkt uit de online bevraging bij 1.066 Belgen, die eind mei 2019 werd uitgevoerd.

Aan de andere kant constateert men wel dat het internationaal humanitair recht wordt uitgehold, ook in België. Het gaat dan om fundamentele regels, die werden opgenomen in de Verdragen van Genève. Dat heeft volgens La Libre Belgique te maken met de oorlog in Syrië.

Zo meent 35 procent van de Belgen, vooral mannen, dat het “deel uitmaakt van de oorlog” dat soldaten in dorpen en steden worden aangevallen, terwijl veel burgers het risico lopen te sterven of gewond te raken.

Toch vraagt 59 procent van de Belgen meer politieke tussenkomsten van de internationale gemeenschap om schendingen van het oorlogsrecht te voorkomen en een halt toe te roepen.