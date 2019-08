Zoektocht naar vermiste Theo Hayez: vrijwilligers geven niet op en roepen duikers op

De groep vrijwilligers van het Australische Byron Bay gaan onverminderd door met de zoektocht naar de vermiste Theo Hayez. Via Facebook roepen ze duikers op voor een zoektocht in en rond de wateren van Byron Bay. De Belgische jongen is intussen al ruim twee maanden vermist.

De politie liet eind julie weten dat “alle pistes onderzocht zijn”, maar de vrijwilligers van Byron Bay gaan onverminderd door. Nu hebben ze duikers opgeroepen om de zoektocht naar de vermiste Belg uit te breiden naar het water. De bedoeling is om alle kust- en andere wateren in en rond Byron Bay af te speuren. De oproep werd nog niet zo lang geleden gelanceerd, voorlopig is de actie weinig concreet.

Théo Hayez uit Overijse werd voor het laatst gezien op 31 mei, bij het buitengaan van een café in Byron Bay, Australië. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Uiteindelijk vonden vrijwilligers tijdens een van hun zoektochten wel nog een pet, die erg lijkt op die van de Belg. “De DNA-tests zijn nog steeds bezig”, zegt een woordvoerder van de politie.