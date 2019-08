Moninca Lewinsky krijgt lachers op haar hand met hilarische tweet

Monica Lewinsky, die in de jaren negentig als stagiaire in het Witte Huis wereldwijd de voorpagina’s van de kranten haalde vanwege haar veelbesproken affaire met de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton, reageerde gevat op een tweet waarin gelinkt wordt naar een nieuwsbericht met een quote van de huidige vice-president Mike Pence.

In de quote die wordt aangehaald, zegt de zeer gelovige Pence: “Spendeer meer tijd op je knieën dan aan het internet”. Waarop iemand die het retweet als commentaar schrijft: “Wie gaat het hem vertellen?” En Lewinsky vervolgens reageert met: “Ik zeker niet”.

def not me. ?? — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) August 7, 2019

Lewinsky’s grappige commentaar op het bericht wordt door heel wat twitteraars gewaardeerd, met maar liefst 35.000 likes en ontzettend veel reacties.

In 2018 schreef ze een essay dat gepubliceerd werd in Vanity Fair. Daarin kijkt ze terug op de affaire en zegt ze onder andere dat ze er twintig jaar later anders op terugkijkt. “Hij was mijn baas. Hij was de machtigste man ter wereld. Hij was 27 jaar ouder met genoeg levenservaring om beter te weten. Hij stond op het hoogtepunt van zijn carrière, terwijl ik net het eerste baantje na mijn opleiding had”, aldus Lewinsky.