Ouders getuigen over de laatste momenten voor ze zagen hoe hun dochter verscheurd werd door haaien

De 21-jarige Amerikaanse Jordan Lindsey kwam begin juni bij een haaienaanval op de Bahamas. Nu hebben haar ouders in een interview met ABC News voor het eerst getuigd over haar laatste momenten.

Het was een impuls, snel beslist, een last minute-idee. Op de derde dag van hun familievakantie op de Bahama’s besloot de familie Lindsey om een excursie te boeken naar Rose Island. “We wouden eigenlijk niet, maar ze hebben ons overtuigd”, zegt Michael Lindsey, de vader van slachtoffer Jordan, aan ABC News. De plek staat bekend om zwemmende varkentjes langs witte stranden. Ook is het een uitstekende plek om te snorkelen. “Ikzelf, mijn twee zonen en de vriendin van Jordan, Gianna, zaten op een ander deel van het eiland. We waren aan het zwemmen bij het strand”, vertelt Michael. “Mijn vrouw, Kami en Jordan gingen snorkelen aan de andere kant van het eiland.”

Het was een prachtige dag, de varkentjes, veel vis te zien… alle elementen voor een onvergetelijke excursie op de Bahama’s waren aanwezig. Tot plots een school haaien in de buurt kwam.

Rechterarm kwijt

Plots schreeuwt Jordan het uit. De zus van Jordan, Kami, die enkele meters verder aan snorkelen was, dacht aanvankelijk dat haar zus riep vanwege een school dolfijnen. Toen ze doorhad dat het om haaien ging, zwom ze in de richting van Jordan. “Ze had het heel snel begrepen.. Ze besefte het plots… Jordan schreeuwde het uit.” In de luttele seconden die Kami nodig had om tot bij Jordan te zwemmen, hadden de haaien haar rechterarm afgerukt. Ook had ze bijtwonden op beide benen, haar linkerarm en op haar onderrug. Kami zwom als een bezetene en sleepte Jordan richting het droge. “En dan zei Jordan: ‘Mama, er komt nog een haai’ en dan beet hij in haar onderbeen.”

Eens op het strand werd duidelijk hoe gehavend Jordan wel niet was. Ze bloedde hevig en was amper bij bewustzijn. De jonge vrouw werd in allerijl naar het vasteland gevoerd waar een ambulance haar stond op te wachten. In het ziekenhuis kreeg de familie Lindsey het slechte nieuws. “Ik ben binnengelopen”, zegt de vader van Jordan, “en al wat ze konden uitbrengen was: ‘Uw dochter is niet meer.’”

Het bedrijf dat de excursie organiseerde, reageert aangeslagen op de dood van Jordan. Het bedrijf kondigde aan nieuwe veiligheidsmaatregelen te implementeren, waaronder haaienspotters, om zulke tragedies te vermijden.