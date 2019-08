Vijf jaar effectief voor hoogzwangere babysit die baby van drie maanden doodschudde

Maasmechelen - De 29-jarige Braziliaanse moeder uit Maasmechelen die vorig jaar de dood veroorzaakte van het drie maanden oude zoontje van haar beste vriendin, heeft hiervoor een gevangenisstraf van vijf jaar effectief gekregen. De vrouw bleef daarna nog verschillende weken beweren dat ze samen met de drie maanden oude baby van de trap was gevallen terwijl ze het kind hard door elkaar had geschud.

De Braziliaanse lette regelmatig op de baby van haar beste vriendin en haar partner. Dat deed ze ook op 8 november nadat de vader van het kind zijn zoontje Amir voor een korte tijd bij haar had afgezet. Toen het jongetje begon te wenen en zij hem niet meer stil kreeg, schudde ze hem hard door elkaar. Pas toen ze zag dat er melk uit de mond en neus van de baby kwam, stopte ze en liep ze naar buiten om hulp te zoeken.

Enkele mannen die in de buurt aan het werk waren, kwamen op het hulpgeroep van de hoogzwangere vrouw af en probeerden de eerste zorgen aan het kindje toe te dienen. Tegen de werkmannen en de opgeroepen hulpdiensten zei de Braziliaanse dat ze met het kind van de trap gevallen was. Een leugen die ze ook enkele maanden volhield.

Tien dagen later overleed het kind aan de opgelopen verwondingen. Uit de autopsie bleek dat het kind gestorven was aan de gevolgen van het shaken baby-syndroom. Het parket wachtte tot de Braziliaanse bevallen was en haar kind een achttal weken oud was om haar op te pakken en opnieuw te ondervragen. De ouders vernamen via de pers pas de echte doodsoorzaak van hun kind toen de Braziliaanse eind januari werd gearresteerd.