Derde dode in één week tijd op dezelfde Limburgse baan

Maaseik - Bij een verkeersongeval op de N757, de verbindingsweg tussen Kinrooi en Neeroeteren (Maaseik), is donderdag opnieuw een dode gevallen. Zaterdagavond deed zich op dezelfde gewestweg ook al een zware klap voor, waarbij een Nederlands koppel het leven liet. Hun voertuig kwam tegen een boom terecht, net als de wagen van de overleden automobilist donderdagvoormiddag.

LEES OOK.Drie zware ongevallen in evenveel weken: buren vragen oplossing na fataal ongeval op ‘dodenweg’

Het tragische nieuws sijpelde binnen net toen de burgemeesters van Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld) en Kinrooi Jo Brouns (CD&V) met het Agentschap Wegen en Verkeer samenzaten om maatregelen af te spreken voor de zogenaamde dodenweg tussen Neeroeteren en Kinrooi.

De dodelijke klap donderdag omstreeks 10.30 uur gebeurde net op het grondgebied van Maaseik. Een personenwagen kwam van Kinrooi en reed over de Kinrooiersteenweg richting Neeroeteren. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plaatse om de bestuurder uit het wrak te bevrijden, maar hulp kon niet meer baten. De N757 werd plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.

De Maaseikse en Kinrooise burgemeester hadden net donderdagvoormiddag overleg met AVW. “Het is bijzonder tragisch dat net nu weer een dodelijk verkeersongeval moet gebeuren. Intussen is afgesproken om op de gewestweg een trajectcontrole in te voeren. De maximumsnelheid bedraagt er 70 kilometer per uur”, aldus Jo Brouns van Kinrooi.