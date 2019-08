Anderlecht-coach Simon Davies voor de thuismatch tegen KV Mechelen: “Efficiënter worden voor doel”

Het Lottopark krijgt morgenavond KV Mechelen over de vloer. De bezoeker-promovendus zakt met zes punten uit twee wedstrijden boordevol vertrouwen naar de hoofdstad af. Anderlecht moet zijn eerste driepunten van het seizoen bijschrijven, beseft ook coach Simon Davies (39) .

Is er druk?

“Ja! De druk die we onszelf opleggen. En de fans verdienen een zege. We hebben twee wedstrijden bij momenten goed gespeeld maar het ontbrak ons de scherpte voor doel. We hebben in Moeskroen al de nul gehouden. Als we nu voor doel nog efficiënter worden, ziet het er goed uit.”

Bent u tevreden met de twee aanwinsten, Roofe en Van Crombruggen?

“De doelman heeft een heel secure indruk gelaten. Hij nam de juiste beslissingen, was ook goed in de opbouw. Van Roofe verwachten we veel maar dat doen we van iedere speler. We hopen dat hij goed zal zijn en doelpunten zal scoren.”

Wat weet u van KV Mechelen?

“Dat ze zeer georganiseerd spelen en gevaarlijk zijn op de tegenaanval, ook al proberen ze, wanneer ze kunnen, echt te voetballen. En ze zijn goed aan het seizoen begonnen.”

Wat zullen de fans zeggen als er morgen niet wordt gewonnen?

“Ik hoop dat ze ons altijd blijven steunen. We doen ons best, voor de club en de fans. Wij rekenen ook op de steun van de fans. Tot nu toe waren ze fantastisch, zowel thuis als op verplaatsing. We willen voor onszelf maar zeker ook voor hen winnen. En op onze manier, met goed voetbal. Op het einde van de dag is het onze taak om resultaten neer te zetten en daar hebben de fans ook recht op.”

Hoe ziet het met de blessures?

“Buiten de langdurig geblesseerden zijn er geen bijgekomen. We putten dus uit de kern van de voorbije weken. Thelin? Hij traint al opnieuw maar is nog niet inzetbaar in het eerste elftal. Hij verzamelde wel wat minuten bij tweede ploeg maar dat is onvoldoende.”