Waarom Antwerp zijn eerste Europese match in 22 jaar op ‘versleten’ Heizel speelt: “Volgend seizoen wél Bosuil”

Antwerp speelt voor het eerst in 22 jaar Europees, voor een kleine 18.000 man, maar niet op de Bosuil. Voorzitter Paul Gheysens, de grootste stadionbouwer van het land, neemt plaats op een aftands zitje in het Koning Boudewijnstadion. U weet wel, die versleten voetbaltempel die zijn eigen Eurostadionplannen dwarsboomde. Zonde. Een woordje uitleg is op z’n plaats.