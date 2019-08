VUB-gastdocent Djalali terug in Evin-gevangenis in Teheran

De Iraans-Zweedse arts en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali zit sinds woensdagavond weer opgesloten in de Evin-gevangenis in Teheran. Dat heeft zijn echtgenote laten weten, zo meldt Amnesty International Vlaanderen donderdag. Djalali was meer dan een week spoorloos. De Iraanse overheid bracht hem naar een geheime locatie.

Op 29 juli werd Djalali geblinddoekt uit zijn cel gehaald. Op de onbekende bestemming zou hij onder druk zijn gezet om nieuwe bekentenissen af te leggen.

De arts werd in 2016 gearresteerd tijdens een werkbezoek in Iran en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij ter dood veroordeeld, volgens Amnesty na een “manifest oneerlijk proces”. Hij werd tot bekentenissen gedwongen door middel van psychische folteringen en spendeerde de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel.

Amnesty voerde dinsdag nog actie voor de Iraanse ambassade in Brussel om te protesteren tegen de gedwongen verdwijning van de wetenschapper. De mensenrechtenorganisatie reageert nu opgelucht, maar benadrukt dat de situatie van de man nog altijd penibel is.

“We weten nu gelukkig weer waar professor Djalali zich bevindt, maar daarmee is het werk uiteraard niet ten einde. Amnesty zal blijven campagne voeren tot de doodstraf tegen de man wordt vernietigd en hij vrij opnieuw bij zijn gezin kan zijn”, zegt Lore Van Welden, woordvoerder van Amnesty International Vlaanderen.

Djalali doceerde tot voor zijn arrestatie in Zweden. Hij was ook gastdocent aan de VUB.