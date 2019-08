Wagen belandt op zijn zij na aanrijding in Koksijde

Koksijde - Bij een ongeval in Koksijde is donderdagmiddag een wagen op zijn zij beland. De bestuurster zat gekneld in haar wagen en moest bevrijd worden door de brandweer, ze werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond donderdagmiddag omstreeks 12 uur plaats op de kruising van de Dorlodotlaan en de Hoge Duinenlaan. Een Kia Picanto kwam er om momenteel nog onduidelijke redenen in botsing met een wagen die van rechts kwam. Mogelijk respecteerde de bestuurster van de Kia de voorrangsregels niet. Haar wagen belandde op zijn zij in het midden van de Hoge Duinenlaan. Tijdens de aanrijding deelde ook een geparkeerde Peugeot in de brokken.

Zowel politie als brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurster zat enkele minuten gekneld in haar voertuig, ze werd door de brandweer via de koffer uit haar benarde positie bevrijd en werd lichtgewond naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht. In de andere wagen vielen geen gewonden. De takeldienst takelde de Kia omstreeks 13 uur.

Foto: smv