“Dodenweg” in Maaseik krijgt trajectcontrole

Maaseik - De gewestweg N757, de verbindingsweg tussen Kinrooi en Neeroeteren (Maaseik), krijgt trajectcontrole. De politiediensten gaan er op korte termijn ook extra snelheidscontroles uitvoeren en er komt bijkomende signalisatie met tijdelijke verkeersborden.

Op de N757, ook wel gekend als “dodenweg”, hebben zich op enkele dagen tijd twee dodelijke ongevallen plaatsgevonden. Donderdag overleed de bestuurder van een bestelwagen die tegen een boom terechtkwam. Afgelopen zaterdag liet een Nederlands koppel het leven bij een zware klap.

Net donderdagvoormiddag zaten burgemeesters Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi en Johan Tollenaere (Open VLD ) van Maaseik samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om maatregelen te bespreken voor die gewestweg, waar de bomen vlak langs de rijbaan staan. Op dat ogenblik liep het tragische nieuws van alweer een dodelijk ongeval binnen. In het voorjaar van 2019 eiste de verbindingsweg tussen de twee gemeentes een zware tol. Er gebeurden zes verkeersongevallen met vier doden, een zwaargewonde en een lichtgewonde.

“De langgerekte baan nodigt uit om snel te rijden, maar door de bomen, die er vlak langs staan, kan de minste stuurfout meteen grote gevolgen hebben. Het is dus zaak dat automobilisten zich voor hun eigen veiligheid aan de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur houden. Uit metingen bleek dat de gemiddelde snelheid overdag 96 kilometer per uur bedraagt. ‘s Nachts loopt die snelheid zelfs op tot 100,5 kilometer per uur”, aldus de Maaseikse burgemeester.

“Gezien de vele ongevallen aan overdreven snelheid gerelateerd zijn, is trajectcontrole de meest voor de hand liggende maatregel. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kan zich akkoord verklaren om de N757 toe te voegen aan prioritaire locaties voor de plaatsing van trajectcontrole. Mijn Maaseikse collega en ik zijn tevreden met deze maatregel. We hebben samen ook de vraag gesteld om aan één zijde een vrij liggend fietspad aan te leggen langs de N757. We onderzoeken ook om er een alternatieve fietsroute mogelijk is via het gebied Basdonk, de Brand en de Oude Kuil”, voegt Jo Brouns eraan toe.