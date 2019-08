Jongeren die stagelopen vinden sneller een job

Vandaag zijn jongeren bijna drie keer zo vaak werkloos als volwassenen. Dat blijkt uit recente cijfers van de VN. Jongeren krijgen te maken met heel wat ongelijkheden op de arbeidsmarkt. De juiste skills helpen hen weliswaar sneller aan werk, waardoor stages en ‘reverse mentoring’ aan belang toenemen.

Een stage leert jongeren praktijkkennis en levert een professionele mindset op. “We merken dat jongeren met een stage achter de rug een streepje voor hebben”, vertelt Tamara Vereecken, National Director Hays Response bij Hays.

Kloof tussen schoolbank en werkvloer

“Deze jongeren leerden hun kennis en vaardigheden in een professionele omgeving in te zetten en vinden daardoor sneller een eerste baan. Een stage is de beste manier om schoolgaande jongeren op de praktijk voor te bereiden, en de kloof tussen de schoolbanken en het werkveld te dichten.”

Jongeren die stageliepen weten wat te verwachten, wat tot een lager verloop leidt. De stage zelf is bovendien een effectief wervingsmiddel met weinig risico. “Een stageperiode toont wat voor vlees je écht in de kuip hebt,” voegt Vereecken toe.

