Voorzitter van Pools parlement neemt ontslag na misbruik van overheidsvliegtuigen

De voorzitter van het Poolse lagerhuis, Marek Kuchcinski, heeft donderdag zijn ontslag aangekondigd nadat hij onder vuur was komen te liggen wegens het gebruik van overheidsvliegtuigen voor privédoeleinden. “Morgen zal ik mijn ontslag als parlementsvoorzitter indienen”, zei Kuchcinski op een persconferentie met de voorzitter van zijn partij (PiS), Jaroslaw Kaczynski.

De voorzitter van het lagerhuis zou regerings- en legervliegtuigen vooral gebruikt hebben om naar zijn geboortestreek Podkarpackie te vliegen. Volgens informatie van het lagerhuis maakte Kuchcinski sinds 2016 meer dan 120 officiële verplaatsingen per vliegtuig. Media meldden dat de politicus daarbij vaak vergezeld was van familieleden en politici van zijn partij.

“Ik wil benadrukken dat ik de wet niet overtreden heb en dat het aantal vluchten, waarover controverse ontstond, voortvloeide uit het hoge aantal ontmoetingen met inwoners”, zei Kuchcinski. “Maar aangezien het publiek mijn acties negatief inschat, heb ik beslist dat ik niet langer in staat zal zijn mijn taak als voorzitter te vervullen.”

Kuchcinski kwam woensdagavond met vooraanstaande politici van PiS (Recht en Rechtvaardigheid) bijeen op het hoofdkwartier van de partij in Warschau. Vrijdag zou het lagerhuis debatteren over een motie van de oppositie om hem te ontslaan. Voordat PiS in 2015 aan de macht kwam, leverde de partij uitgebreid kritiek op de vorige regering omdat die volgens haar kwistig en arrogant was en geen oog had voor de noden van de burgers.