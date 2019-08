Flatgebouw onbewoonbaar na waterlek in Sint-Joost-ten-Node

Sint-Joost-ten-Node - Een flatgebouw in de Liefdadigheidsstraat in Sint-Joost-ten-Node is minstens enkele dagen onbewoonbaar nadat zich in de straat een waterlek heeft voorgedaan. Dat lek zette de hele kelder van het gebouw onder water en heeft de elektriciteitstellers beschadigd, waardoor het hele gebouw zonder stroom zit. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brandweer was donderdagochtend rond 6.30 uur opgeroepen voor een brand in het flatgebouw maar bij aankomst bleek er van enige brand geen sprake. “Wel was er een waterlek ontstaan op de openbare weg, waardoor de hele kelder van het gebouw was ondergelopen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “In die kelder bevonden zich ook de elektriciteitstellers en ook die stonden onder water. Dat had ervoor gezorgd dat er bij onze aankomst stoom kwam uit het water in de kelder.”

De hele kelder werd daarop leeggepompt en toen dat werk achter de rug was, bleek dat de muren van de kelder nog een temperatuur van 70° Celsius haalden, aldus de brandweer: “De watermaatschappij is ter plaatse gekomen om het waterlek te dichten en de elektriciteitsmaatschappij komt de leidingen in het gebouw herstellen. Door het incident zit het hele gebouw zonder elektriciteit en is het dan ook minstens enkele dagen onbewoonbaar.”

De brandweer had een flink stuk van de voormiddag werk met het voorval en kon de plaats pas rond 10 uur verlaten.