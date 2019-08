Ene storm na andere teistert Noord-Italië: “Parasols knakken als lucifers”

Ruim 140 mensen geëvacueerd na aardverschuiving in Noord-Italië. Video: Het Nieuwsblad

Het noorden van Italië is voor de zoveelste dag op rij getroffen door noodweer. Voor toeristen, vooral zij die op campings verblijven, is het alle hens aan dek om de schade te beperken.

“Parasols knakken af als luciferhoutjes”, zegt de Nederlandse Monique, die in een huisje aan het Gardameer verblijft. “Gelukkig op de eerste verdieping, want volgens mij is het niet prettig om nu áán het meer te zitten.”

Vanaf haar vakantiewoning ziet ze de windhozen op het water ontstaan. “De takken waaien van de bomen en de luchtbedden waaien weg. Om te voorkomen dat de auto helemaal stuk gaat door de hagel, bekleden we die met dekens.” Ze vertelt dat je het noodweer in de loop van de dag ziet ontstaan. “Dan zie je iedereen gaan: daar komt het weer! Alle spullen vastleggen!”

Campingstoelen vliegen rond

Donderdagmiddag was het storm alweer gaan liggen rond het Gardameer, maar de voorbije dagen kregen delen van Zuid-Frankrijk, Zwitserland, Kroatië en Italië de ene storm na de andere over zich heen. Op sociale media circuleren verschillende filmpjes van Nederlanders op campings. Tenten schudden vervaarlijk door elkaar, hangen vast en hun laatste haringen en campingstoelen vliegen in het rond.

Verschillende plaatsen in het noorden van Italië kampen met wateroverlast. In het bergdorp Casargo heeft de overvloedige regenval zelfs een aardverschuiving veroorzaakt. De modderstroom sleurde bruggen, auto’s en ander puin mee. Bijna 150 mensen moesten hun huizen verlaten. In de provincie Bergamo zijn drie appartementen onbewoonbaar verklaard nadat het dak werd weggeblazen.

