Wijk overspoeld door honderden krabben: “Nog nooit zo erg geweest”

Een wijk in de Amerikaanse staat Florida wordt al enkele dagen overspoeld door honderden krabben. De blauwe landkrabben steken massaal de straten over, kruipen onder struiken of belandden onder de banden van auto’s. “We wonen hier al enkele jaren, maar het is nog nooit zo erg geweest”, aldus de vrouw die - met de nodige afkeer - bovenstaande beelden maakte.