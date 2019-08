Waterlek in Gent zorgt voor huizenhoge waterstraal

Gent - Een aannemer heeft donderdagmiddag bij rioleringswerken in Onderbergen in Gent een drinkwaterleiding geraakt. Door de hoge druk ontstond een huizenhoge waterstraal, tegen de gevel van de huizen.

Na enkele minuten konden arbeiders de straal onderbreken door er een kraan over te plaatsen. "Tijdens voorbereidende werken om de riolering te vernieuwen is inderdaad een drinkwaterleiding geraakt", bevestigt een woordvoerder van watermaatschappij Farys. De schade aan de aanpalende huizen lijkt op het eerste zicht beperkt, maar de omwonenden zitten door het lek wel even zonder drinkwater. Farys komt ter plaatse om het lek te herstellen.

bekijk ook

Groot waterlek veroorzaakt metershoge fontein in hartje Brussel

Waterlek zet Vlaanderenstraat in Gent onder water