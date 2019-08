Wetenschappers maken Tsjernobyl-vodka: “De belangrijkste fles alcohol ter wereld”

Britse onderzoekers hebben bijgedragen aan de productie van een niet-radioactieve vodka, de ‘ATOMIK’, op basis van oogsten nabij de site van de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne, die in 1986 door een kernramp getroffen werd. Dat meldt de universiteit van Portsmouth donderdag.

“Het is de belangrijkste fles alcohol ter wereld, omdat ze de gemeenschappen in en rond rampenzones zou kunnen helpen om de draad weer op te nemen”, aldus professor Jim Smith. De ploeg trof radioactiviteit aan in de granen, maar na het destillatieproces bleek de enige nog aanwezige radioactiviteit koolstof-14 te zijn “op hetzelfde niveau als in elke andere zware alcohol”, luidt het.

De Engelse ploeg wetenschappers heeft voor de productie van de sterke drank samengewerkt met Oekraïense collega’s. Na de kernramp in Tsjernobyl werd een veiligheidszone van 30 kilometer afgebakend rond de kerncentrale. Landbouwactiviteiten zijn in die zone en omgeving nog steeds verboden, behalve voor teelten op zeer kleine schaal.

“Duizenden mensen leven nog in die zone waar landbouw verboden blijft”, zegt Smith. De wetenschappers zijn nu een sociale onderneming aan het oprichten en hopen dit jaar met de productie op kleine schaal te kunnen starten. Drie kwart van de winst zal naar de lokale gemeenschap gaan.

De explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl op 26 april 1986 eiste 30 mensenlevens. Honderden anderen werden ziek ten gevolge van het ongeval. De exacte balans blijft betwist. De Sovjetautoriteiten probeerden in eerste instantie de ramp te minimaliseren. Uiteindelijk werden 350.000 mensen geëvacueerd. De wetenschappers gaan ervan uit dat de zone radioactief zal blijven gedurende 24.000 jaar.