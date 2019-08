Waar het uiteindelijk misliep voor Romelu Lukaku in Engeland

De relatie die hij voor ogen had, is het nooit geworden. Meer zelfs, na acht seizoenen staat het gevoel dat Romelu Lukaku voor de Premier League heeft misschien dichter bij haat dan bij liefde. Big Rom mag dan wel hoog in de ranglijstjes van de Engelse voetbalcompetitie staan, onsterfelijk heeft hij er zich niet gemaakt. Relaas van een relatie die vooral in Manchester stukliep.