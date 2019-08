Dit zijn de dodelijkste snelwegen in ons land

Wie geregeld de Antwerpse Ring neemt, loopt het meeste kans op zware ongevallen. Tussen 2014 en 2018 vielen er 332 doden en zwaargewonden. Maar de dodelijkste autoweg in ons land is de A54 tussen Nijvel en Charleroi, ook al passeert daar veel minder verkeer dan op de meeste Vlaamse snelwegen.

Het aantal verkeersongevallen in ons land is vorig jaar licht gestegen, maar het aantal doden daalde een exact drie: 604 tegenover 609 in 2017.

Op basis van cijfers van Statbel, de gegevensbank van de federale overheid, en verkeersinstituut Vias blijkt dat de meeste zware ongevallen in Vlaanderen gebeuren op de drukst bereden snelwegen, wat logisch is. Wel valt het op dat de A54 tussen Nijvel en Charleroi, die nochtans niet in de top tien van drukstbereden autowegen in ons land voorkomt , helemaal bovenaan de lijst van dodelijkste snelwegen staat. Tussen 2014 en 2018 kwamen daar 64 bestuurders om. Per 100 kilometer snelweg gebeurden er 148 zware ongevallen.

Volgens VIAS gebeurt ongeveer één op de drie zware ongevallen op autowegen vlak bij op- en afritten en meestal op weekdagen.

Dit zijn de gevaarlijkste snelwegen in Vlaanderen:

¦ De Antwerpse Ring-Oost steekt er in Vlaanderen met kop en schouders bovenuit: daar vielen 332 doden of zwaargewonden tussen 2014 en 2018. 59 slachtoffers stierven ter plaatse of binnen de 30 dagen na het ongeval.

¦ De Brusselse Ring staat op nummer twee met 289 doden en zwaargewonden. Daar lieten wel evenveel slachtoffers het leven als op de Antwerpse Ring-Oost, namelijk 59.

¦ Ook een dodenweg is de E17 Antwerpen-Kortrijk-Rijsel, een snelweg met veel vrachtverkeer. Daar gebeurden 226 zware ongevallen, waarvan 54 met dodelijke afloop.

¦ De A10-E40 Brussel-Oostende telde 182 doden of zwaargewonden per honderd kilometer in de periode 2014-2018. 31 mensen lieten er het leven.

¦ De Antwerpse Ring-West was met 156 doden of zwaargewonden de op vier na gevaarlijkste snelweg in Vlaanderen. Daar vielen 27 doden te betreuren.

¦ Op E19 Brussel-Antwerpen-Breda vielen 22 doden, vaak bij ongevallen tussen vrachtwagens en auto’s.

¦ Op de A12 gebeurden 147 zware ongevallen met doden en zwaargewonden. 30 slachtoffers stierven uiteindelijk. Onder hen heel wat zwakke weggebruikers die werden aangereden op oversteekplaatsen.