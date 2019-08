Jonge vader (24) was levend schild voor zijn vriendin tijdens schietpartij Dayton: “Ik ben geen held”

Terwijl Connor Betts een bloedbad aanrichtte in Dayton, heeft Camryn Crowder zijn vriendin met gevaar voor eigen leven beschermd. “Ik draaide me om en zag dat er een geweer op ons gericht was”, zegt de man aan Dayton Daily News. Zonder aarzelen heeft hij haar tegen de grond en uit de vuurlinie geduwd. Vervolgens kroop hij over haar als leven schild.