Man hardhandig uit Ryanair-vliegtuig gezet ondanks luid protest van medepassagiers

Een Britse man (20) werd afgelopen week hardhandig uit een vliegtuig van lagekostenmaatschappij Ryanair gezet door enkele agenten in Portugal. Zijn medepassagiers lieten dat niet zonder slag of stoot gebeuren, en uitten luidkeels hun ongenoegen met de behandeling die hij kreeg van de politie. “Ik kan mijn ogen niet geloven”, aldus de maker van de beelden op Twitter. “Hij werd gediscrimineerd op basis van zijn ras en aangevallen op onze vlucht naar huis.”

Volgens de vriend van de man die bovenstaande beelden maakte en op Twitter zette, wilde de Brit een lege stoel op de vlucht innemen. Hij kreeg daar echter geen toestemming voor van de stewardess, die de man beschuldige van mishandeling. “Hij zou haar hebben geslagen”, klinkt het. “Maar het hele vliegtuig stond achter hem om hem te steunen.”

De man, de twintigjarige Rafik Boutiche, ontkent in alle toonaarden dat hij de vrouw heeft geslagen. “Hij is een grote jongen”, aldus zijn reisgenoot. “Misschien raakte hij haar per ongeluk aan toen hij naar de lege stoel ging.” De Britse twintiger liet zich uiteindelijk van het vliegtuig wegvoeren, nadat agenten hem vastgrepen.

Verstuikte enkel

De beelden van het incident werden intussen al duizenden keren bekeken en gedeeld op sociale media, waar het kritiek regent op Ryanair en de agenten. Boutiche werd meegenomen naar het politiekantoor, maar werd uiteindelijk vrij gelaten zonder een aanklacht. Hij raakte lichtgewond door het tumult.

“Mijn enkel is verstuikt en mijn nek doet pijn”, vertelt hij aan de Britse krant The Mirror. “We waren er niet op uit om ruzie te zoeken, we wilden gewoon naar huis.” Luchtvaartmaatschappij heeft nog niet gereageerd op de beelden of op het incident.

