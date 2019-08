Eden Hazard maakt kans op prijs van Speler van de Europa League, ook shortlist per positie in de Champions League

Eden Hazard is een van de drie kanshebbers om de prijs van Speler van het Seizoen van de voorbije editie van de Europa League te winnen. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA donderdag laten weten.

Coaches van de 48 teams die vorig seizoen aan de groepsfase van de Europa League deelnamen, mochten hun stem uitbrengen, net als 55 journalisten. De UEFA maakte nu de drie spelers bekend die de meeste stemmen achter hun naam kregen. Hazard had vorig seizoen een groot aandeel in de winst van Chelsea in de Europa League. De Rode Duivel scoorde nog tweemaal in de finale tegen Arsenal, waarna hij naar Real Madrid trok.

Hazard heeft de concurrentie van de Fransman Olivier Giroud, met wie hij bij Chelsea de eindwinst veroverde, en Luka Jovic. De Serviër bereikte vorig seizoen met Eintracht Frankfurt de halve finales en maakte net als Hazard de overstap naar Real.

De UEFA onthulde ook de kanshebbers voor de awards van de Champions League. Daar wordt een prijs per positie toegekend. Alisson Becker (Bra/Liverpool), Hugo Lloris (Fra/Tottenham) en Marc-André ter Stegen (Dui/Barcelona) zijn de namen in doel. Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax, nu Juventus) en Virgil van Dijk (Ned/Liverpool) kunnen de trofee bij de verdedigers in de wacht slepen. Tottenham-Belgen Jan Vertonghen (zesde) en Toby Alderweireld (achtste) haalden de shortlist met drie niet.

Bij de middenvelders zijn Frenkie de Jong (Ned/Ajax, nu Barcelona), Christian Eriksen (Den/Tottenham) en Jordan Henderson (Eng/Liverpool) nog in de running. Sadio Mané (Sen/Liverpool), Lionel Messi (Arg/Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Por/Juventus) tot slot kunnen de award winnen bij de aanvallers.

Alle trainers van de 32 deelnemende ploegen en 55 journalisten mochten stemmen. De winnaars worden, net als de laureaat van Speler van het Seizoen in de Europa League, op 29 augustus in Monaco bekendgemaakt, bij de loting voor de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen.