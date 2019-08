Topless zwemmen is toegestaan in openbare zwembaden Barcelona

Zwemmen in Barcelona mag sinds deze week topless, dat besliste een rechter. Topless zwemmen verbieden zou volgens de rechtbank namelijk discriminatie zijn.

Het is de vereniging Mugrons Lliures (Pezones Libres), een afgeleide van ‘Free The Nipple’, die een klacht had ingediend bij het bureau tegen discriminatie. Opvallend: topless zwemmen was ook nooit verboden in de gemeentelijke zwembaden. Enkele zwembaden hadden wel borden opgehangen dat het niet was toegestaan. De gemeente heeft nu met een omzendbrief laten weten dat topless zwemmen is toegestaan.

Een woordvoerder van de stad liet nog weten dat topless zwemmen helemaal niets nieuw is en dat veel vrouwen het al doen in zwembaden.

