Na decennialange strijd: cruiseschepen worden verbannen uit Venetië

De inwoners van Venetië krijgen hun zin: cruiseschepen worden in de nabije toekomst verbannen uit het hart van de stad.

Decennialang strijden de Venetianen al tegen de aanwezigheid van cruiseschepen in hun stad. Die gigantische schepen beschadigen de kwetsbare fundamenten van de stad, en brengen in ruil enkel hordes dagtoeristen mee die ter plaatse weinig geld besteden. 30 miljoen toeristen per jaar, en dat in een stad die al kreunt onder het massatoerisme.

Maar woensdag besliste de Italiaanse overheid dat cruiseschepen in de toekomst niet langer in het hart van Venetië zouden mogen aanmeren. Minister van Transport Danilo Toninelli wil tegen volgend jaar al een derde van het totaalaantal cruiseschepen naar andere nabijgelegen havens afleiden. “We zoeken al lang naar een manier om de invasie door deze drijvende paleizen met al hun schandalen en risico’s te vermijden”, klinkt het. In de toekomst moet een nieuwe locatie buiten de lagune van Venetië een definitieve oplossing bieden.