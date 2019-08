Omstreden Noorse prinses Märtha Louise gaat haar titel niet meer misbruiken

Prinses Märtha Louise van Noorwegen zal voortaan haar titel niet meer gebruiken als het gaat om zakelijke activiteiten. Dat heeft ze in overleg met haar familie besloten, zo laat het Noorse Hof weten. Aanleiding van discussie was de tournee met haar nieuwe liefde, ‘De prinses en de Sjamaan’.

De Noorse prinses maakte op Instagram bekend dat ze de liefde van haar leven gevonden had. Het bleek om een Amerikaanse sjamaan te gaan. “Sjamaan Durek heeft mijn leven veranderd, zoals dat van zovele anderen”, schreef ze bij een romantische foto van hen.

LEES OOK. Omstreden prinses Märtha Louise ligt onder vuur door haar nieuwe relatie met spirituele leider (+)

Durek Verrett beweert te kunnen communiceren met de geestenwereld. Met zelfverklaarde magische krachten zou hij zieken kunnen genezen, voorspellingen doen en gebeurtenissen beïnvloeden.

De kritiek liet dan ook niet lang op zich wachten. In mei wilde een kwart van de Noren al dat Märtha Louise haar titel zou afstaan. Zo ver komt het niet.

“Met familie heb ik besloten dat het beter is om wat te veranderen. [..] Dat ik de titel gebruik wanneer ik het Koninklijk Huis vertegenwoordig, mijn officiële taken in binnen- en buitenland en in privécontext doe. In alle commerciële contexten gebruik ik alleen Märtha Louise. Ik vind dit een goede oplossing: er is een duidelijk onderscheid tussen mijn zakelijke activiteiten en mijn rol als vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis, waarmee ik ruimte heb gecreëerd voor meer vrijheid in mijn zakelijke activiteiten”, laat ze weten.

LEES OOK. “Ik ben altijd anders geweest. Nu weet ik waarom” (+)