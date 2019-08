YouTuber aan de schandpaal genageld en Instagram-kanaal kwijt omdat ze haar hond sloeg in filmpje

Brooke Houts plaatste een video op YouTube waarin ze haar hond Sphinx een kunstje wil laten uitvoeren. Wanneer dat niet meteen lukt, slaat ze de Doberman en spuwt ze op het dier. Tot woede van duizenden surfers, die de vrouw op alle mogelijke sociale media aan de schandpaal nagelden. De video in kwestie werd intussen verwijderd, en Instagram nam het besluit om de account van de vrouw te sluiten.

Op Twitter verdedigt Houts zichzelf, al verontschuldigde ze zich ook wel bij iedereen die “negatief getroffen” werd door de beelden.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf